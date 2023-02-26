UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські пропагандисти нафантазували "оточення" українських військових у Бахмуті

Ілюстративне фото: російські пропагандисти нафантазували "оточення" українських військових у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Пропагандисти Кремля почали розповсюджувати фейки про те, що українські військові нібито оточені у Бахмуті Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій у Telegram.

За інформацією Центру, російські пропагандистські Telegram-канали оприлюднили вкид про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито доповів президенту Володимиру Зеленському про "тактичне оточення українських військових у Бахмуті".

При цьому, як повідомляли 26 лютого Генштаб ЗСУ та Державна прикордонна служба, українські захисники продовжують обороняти місто та успішно знищувати російських окупантів.

"Інформація про нібито оточення міста є черговим маренням російських пропагандистів", - наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше голова Міноборони України Олексій Резніков заявляв, що росіяни щодня втрачають під Бахмутом близько 500 солдатів.

Також ми писали, що у Генштабі доповідали про великі втрати окупантів на Бахмутському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьБахмутЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України