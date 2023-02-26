Российские пропагандисты нафантазировали "окружение" украинских военных в Бахмуте

По информации Центра, российские пропагандистские Telegram-каналы обнародовали вброс о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы доложил президенту Владимиру Зеленскому о "тактическом окружении украинских военных в Бахмуте".

При этом, как сообщали 26 февраля Генштаб ВСУ и Государственная пограничная служба, украинские защитники продолжают оборонять город и успешно уничтожать российских оккупантов.

"Информация о якобы окружении города является очередным бредом российских пропагандистов", - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.