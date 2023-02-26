ua ru
Нд, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти зазнають великих втрат під Бахмутом та Верхньоторецьком, - Генштаб

Новость на русском →
Неділя 26 лютого 2023 19:10
Окупанти зазнають великих втрат під Бахмутом та Верхньоторецьком, - Генштаб Фото: Окупанти зазнають великих втрат під Бахмутом та Верхньоторецьким (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська зазнають великих втрат на Бахмутівському та Верхньоторецькому напрямках. Тіла росіян звозять до моргу Горлівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ у Facebook.

Так, 23 лютого, в районі Горлівки Донецької області, окупанти провели виїзну експертизу без офіційного оформлення над близько 200 тілами загиблих найманців так званої ПВК "Вагнера".

"Окупанти були ліквідовані у період з 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку. Після закінчення експертизи тіла загарбників вивезли вантажівками в напрямку Новошахтинська РФ", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у період з 22 по 24 лютого до місцевого моргу міської лікарні №2 Горлівки з району Верхньоторецького доставили до 30 тіл загиблих окупантів, які були покликані з мобілізації з тимчасово окупованих територій Донецької області та РФ.

Нагадаємо, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, що росіяни у спробах захопити Бахмут втрачають убитими тисячі військових, а найманців ПВК "Вагнера" взагалі залишають на полях і не пускають назад живими.

Крім того, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що росіяни під Бахмутом втрачають щодня до 500 військових убитими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Резніков про втрати росіян під Бахмутом: по 500 убитих солдатів щодня
Резніков про втрати росіян під Бахмутом: по 500 убитих солдатів щодня
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни