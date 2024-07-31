Російські прикордонники завершили службу у вірменському аеропорту "Звартноц"

Як повідомляється, сьогодні відбулася офіційна церемонія прощання, під час якої представники Росії та Вірменії підписали протокол про передачу охорони державного кордону в аеропорту "Звартноц" вірменській стороні.

Командувач прикордонними військами Вірменії Едгар Унанян зазначив, що "досвід і знання, передані російськими прикордонниками за понад 32 роки спільної служби, будуть і надалі використовуватися у служінні Батьківщині".

Своєю чергою керівники російського прикордонного відомства заявили, що "сподівається, що безпека Вірменії буде забезпечена на такому ж високому рівні вірменськими партнерами".