Российские пограничники завершили службу в армянском аэропорту "Звартноц"

Как сообщается, сегодня состоялась официальная церемония прощания, в ходе которой представители России и Армении подписали протокол о передаче охраны государственной границы в аэропорту "Звартноц" армянской стороне.

Командующий пограничными войсками Армении Эдгар Унанян отметил, что "опыт и знания, переданные российскими пограничниками за более 32 лет совместной службы, будут и дальше использоваться в служении Родине".

В свою очередь руководители российского пограничного ведомства заявили, что "надеется, что безопасность Армении будет обеспечена на столь же высоком уровне армянскими партнерами".