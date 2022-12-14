Російські паспорти, перепустки та пропаганда: що знайшла СБУ в єпархіях УПЦ (МП)

"Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що на території єпархій знайдено російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і "методички" щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.

Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна. У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність.

Під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області співробітники СБУ виявили бланки перепусток до окупаційних органів РФ.

В єпархії у Львівській області знайдено фото прихованих російських документів "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ".

На території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої "Республіки Підкарпатська Русь" з текстом гімну "підкарпатських русинів". Також встановлено, що місцевий священник у проповідях називав "безбожниками-сатаністами" людей, які святкують Різдво 25 грудня.

На території одного з монастирів Рівненської області викрито послушника з російським паспортом і контактами в РФ. Наразі СБУ перевіряє його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресора.

У Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР.

Зазначено, що всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Повідомляється, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.