Російські паспорти, перепустки та пропаганда: що знайшла СБУ в єпархіях УПЦ (МП)

Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) в різних областях України та знайшла там російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби безпеки України.
"Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що на території єпархій знайдено російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і "методички" щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.
Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна. У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність.
Зазначено, що всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.
Повідомляється, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, Служба безпеки України проводила обшуки у 19 храмах та церквах УПЦ Московського патріархату у дев'яти областях.
Також сьогодні СБУ прийшла з обшуками до церкви Московського патріархату у Львові. Мова йде про Свято-Георгіївський кафедральний собор.
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