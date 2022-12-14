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Російські паспорти, перепустки та пропаганда: що знайшла СБУ в єпархіях УПЦ (МП)

Фото: СБУ знайшла в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, перепустки та пропаганду (ssu.gov.ua.sbu)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) в різних областях України та знайшла там російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби безпеки України.

"Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що на території єпархій знайдено російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і "методички" щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.

Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна. У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність.

  • Під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області співробітники СБУ виявили бланки перепусток до окупаційних органів РФ.
  • В єпархії у Львівській області знайдено фото прихованих російських документів "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ".
  • На території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої "Республіки Підкарпатська Русь" з текстом гімну "підкарпатських русинів". Також встановлено, що місцевий священник у проповідях називав "безбожниками-сатаністами" людей, які святкують Різдво 25 грудня.
  • На території одного з монастирів Рівненської області викрито послушника з російським паспортом і контактами в РФ. Наразі СБУ перевіряє його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресора.
  • У Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР.

Зазначено, що всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Повідомляється, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, Служба безпеки України проводила обшуки у 19 храмах та церквах УПЦ Московського патріархату у дев'яти областях.

Також сьогодні СБУ прийшла з обшуками до церкви Московського патріархату у Львові. Мова йде про Свято-Георгіївський кафедральний собор.

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Служба безпеки УкраїниУПЦ МП