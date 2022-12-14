Российские паспорта, пропуски и пропаганда: что нашла СБУ в епархиях УПЦ (МП)

Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в разных областях Украины и нашла там российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы безопасности Украины.
"Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.
Отмечено, что на территории епархий найдены российские паспорта, георгиевские ленты, символика запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" по распространению вражеской пропаганды через верующих.
Кроме этого, обнаружены слоги с прокремлевской литературой, в том числе авторства идеолога рашизма Ивана Ильина. В этих изданиях представители РФ отрицают существование украинского народа, его языка и культуры, а также подвергают сомнению украинскую государственность.
Отмечено, что все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.
Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сегодня, 14 декабря, Служба безопасности Украины проводила обыски в 19 храмах и церквях УПЦ Московского патриархата в девяти областях.
Также сегодня СБУ пришла с обысками в церковь Московского патриархата во Львове. Речь идет о Свято-Георгиевском кафедральном соборе.
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