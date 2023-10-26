Російські партизани знищили дронами станцію РЕБ "Житель": в ДПСУ показали відео

"Курські партизани знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Нанесено ураження двома дронами камікадзе і мінометним вогнем", - пише ДПСУ.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби наші воїни знищили ще близько 810 терористів. Загальна кількість втрат ворога з почату повномасштабного вторгнення на територію нашої країни склала близько 297 120 одиниць особового складу.

Тим часом на Запорізькому напрямку бійці Сил спеціальних операцій знищили російську техніку на 25 млн доларів.