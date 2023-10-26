Російські партизани знищили дронами станцію РЕБ "Житель": в ДПСУ показали відео

Курські партизани знищили ворожу автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Атакували її дронами й мінометним вогнем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
"Курські партизани знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Нанесено ураження двома дронами камікадзе і мінометним вогнем", - пише ДПСУ.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби наші воїни знищили ще близько 810 терористів. Загальна кількість втрат ворога з почату повномасштабного вторгнення на територію нашої країни склала близько 297 120 одиниць особового складу.
Тим часом на Запорізькому напрямку бійці Сил спеціальних операцій знищили російську техніку на 25 млн доларів.
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