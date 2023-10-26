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Російські партизани знищили дронами станцію РЕБ "Житель": в ДПСУ показали відео

Четвер 26 жовтня 2023 11:41
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Російські партизани знищили дронами станцію РЕБ "Житель": в ДПСУ показали відео Фото: російські партизани знищили дроном станцію РЕБ "Житель" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Курські партизани знищили ворожу автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Атакували її дронами й мінометним вогнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Курські партизани знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Нанесено ураження двома дронами камікадзе і мінометним вогнем", - пише ДПСУ.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби наші воїни знищили ще близько 810 терористів. Загальна кількість втрат ворога з почату повномасштабного вторгнення на територію нашої країни склала близько 297 120 одиниць особового складу.

Тим часом на Запорізькому напрямку бійці Сил спеціальних операцій знищили російську техніку на 25 млн доларів.

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