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Российские партизаны уничтожили дронами станцию РЭБ "Житель": в ГПСУ показали видео

Четверг 26 октября 2023 11:41
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Российские партизаны уничтожили дронами станцию РЭБ "Житель": в ГПСУ показали видео Фото: российские партизаны уничтожили дроном станцию РЭБ "Житель" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Курские партизаны уничтожили вражескую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель". Атаковали ее дронами и минометным огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Курские партизаны уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки препятствий Р-330Ж "Житель". Нанесено поражение двумя камикадзе дронами и минометным огнем", - пишет ГНСУ.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще около 810 террористов. Общее количество потерь врага с начала полномасштабного вторжения на территорию нашей страны составило около 297 120 единиц личного состава.

Тем временем на Запорожском направлении бойцы Сил специальных операций уничтожили российскую технику на 25 млн долларов.

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