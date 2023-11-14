Російські олігархи виводили свої активи через Кіпр. Нікосія обіцяє посилити контроль

Кіпр пообіцяв посилити контроль над своїм фінансовим сектором. Причиною для цього став витік інформації про те, що російські олігархи виводили свої активи через країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Зазначається, що роль провідних бухгалтерів компанії PricewaterhouseCoopers та інших консультантів в управлінні транзакціями стала відома з "Cyprus Confidential".

Йдеться про витік інформації на 3,6 млн файлів, які були передані Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів анонімним джерелом.

Як російські олігархи обходили санкції через Кіпр

Видання пише, що серед 104 російських мільярдерів дві третини фігурують поряд із членами сімей як клієнти постачальників професійних послуг на Кіпрі.

"Є записи про 71 російського клієнта, який потрапив під санкції з лютого 2022 року. За словами радників, багато з цих стосунків відтоді було припинено", - повідомляє Guardian.

Філія PwC на Кіпрі та інші консультанти допомогли одному з найвпливовіших російських олігархів Олексію Мордашову спробувати перевести 1 мільярд фунтів стерлінгів у публічну компанію того дня, коли він потрапив під санкції ЄС.

Також були переведені 600 000 євро нерозкритих платежів від компаній, пов'язаних із тим самим олігархом, впливовому німецькому журналістові, якого вважають провідним експертом з Росії, на підтримку публікації двох книжок про російського диктатора Володимира Путіна.

Ще йшлося про десятки мільйонів офшорних платежів, зроблених олігархом Романом Абрамовичем під час володіння футбольним клубом "Челсі" агентам, скаутам і посадовим особам клубу, які могли порушувати суворі футбольні правила бухгалтерського обліку.

Що ще заявили в уряді Кіпру

Уряд Кіпру відреагував на витік обіцянкою в "нульовій терпимості" до порушень санкцій, оскільки він бореться за збереження свого статусу фінансового центру.

Відповідаючи на детальні запитання, представник повідомив, що Кіпр отримує технічну підтримку від британського уряду для створення підрозділу з дотримання санкцій наступного року, а плани буде представлено цього місяця разом зі звітом про те, як його влада розслідує фінансові злочини і переслідує їх за судом.

РФ намагається обходити західні санкції

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росію слід позбавити можливості обходити санкції через посередників для того, щоб "демонтувати" віру у безкарність країни-агресора.

Також Correctiv писало, що російські торгові компанії продовжили закуповувати зброю у Європі та США, попри санкції, які почали вводити ще у 2014 році.