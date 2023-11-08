РФ досі отримує західну зброю, незважаючи на санкції, - ЗМІ

Російські торгові компанії продовжили закуповувати зброю з Європи та Америки, незважаючи на санкції, які почали вводити ще у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Correctiv.

За інформацією журналістів видання, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ імпортувала близько 7300 одиниць вогнепальної зброї, серед яких було біля 100 снайперських гвинтівок, та майже вісім мільйонів патронів від західних виробників.

Серед виробників, які імпортувала РФ - американські Smith & Wesson, Barrett Firearms та Desert Tech, австрійські Glock та Steyr Arms, а також німецькі компанії Merkel Jagd-und Sport Waffen GmbH, Nammo Schönebeck, RWS, Ruag Ammotech, Blaser та інші.

Розслідувачі проаналізували відкриті джерела та дійшли висновку, що частина цієї зброї використовувалась на війні проти України. Так, бійці приватної військової компанії "Вагнера" використовували зброю від Desert Tech, а колишній віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін позував на фотографіях з Glock та AR-15. Крім цього, росіяни використовують карабіни Blaser R8.

Correctiv зазначає, що зброя потрапила до РФ через треті країни. Наприклад, з початком повномасштабного вторгнення виріс експорт мисливської та спортивної зброї з Німеччини до ОАЕ, Хорватії, Угорщини, Казахстану, Північної Македонії, Польщі та Узбекистану.

РФ намагається обходити західні санкції

Нещодавно глави МЗС країн Центральної Азії висловили готовність посилити санкції проти Росії.

Також президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росію слід позбавити можливості обходити санкції через посередників для того, щоб "демонтувати" віру у безкарність країни-агресора.

Раніше суд Нідерландів засудив російського підприємця до півтора року в'язниці та 200 тисяч євро штрафу. Він постачав до Росії мікросхеми в обхід санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.