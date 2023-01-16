Російські олігархи переписували статки на дітей перед вторгненням в Україну, - Мінфін США

Російські олігархи перед вторгненням в Україну 24 лютого переводили активи на своїх дітей, щоби вивести їх з-під санкцій. Агентство боротьби з фінансовими злочинами при Мінфіні США FinCen оприлюднило попередній звіт про їх фінансову активність у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт FinCen.

"Приблизно під час непровокованого військового вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року кілька російських олігархів передали бенефіціарне володіння своїми компаніями, трастами чи рахунками своїм дітям, іншим членам сім'ї або близьким діловим партнерам", - йдеться у повідомленні.

За даними звіту, деякі з цих транзакцій відбулися безпосередньо перед запровадженням санкцій проти кількох олігархів, пов'язаних із російським вторгненням. "Фінансові установи вказали, що передача прав власності потенційно може допомогти олігархам ухилитися від санкцій чи можливої конфіскації активів правоохоронними органами", - йдеться у документі.

При цьому кілька олігархів зробили перекази своїм дітям, зокрема тим, хто навчається у Сполучених Штатах, і за ці перекази фінансувалися великі покупки, як правило, житлової нерухомості та предметів розкоші у США.

FinCen поки не оголошує імен російських олігархів, а також суми, які вони перевели перед війною, щоб уникнути санкцій.