ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские олигархи переписывали состояния на детей перед вторжением в Украину, - Минфин США

Новина українською →
США, Понедельник 16 января 2023 13:35
Российские олигархи переписывали состояния на детей перед вторжением в Украину, - Минфин США Фото: Абрамович переписал состояние на малолетних детей (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Александр Белоус

Российские олигархи перед вторжением в Украину 24 февраля переводили активы на своих детей, чтобы вывести их из-под санкций. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США FinCen обнародовало предварительный отчет об их финансовой активности в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет FinCen.

"Примерно во время неспровоцированного военного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года несколько российских олигархов передали бенефициарное владение своими компаниями, трастами или счетами своим дети, другим членам семьи или близким деловым партнерам", - говорится в сообщении.

По данным отчета, некоторые из этих транзакций произошли непосредственно перед введением санкций против нескольких олигархов, связанных с российским вторжением. "Финансовые учреждения указали, что передача прав собственности потенциально может помочь олигархам уклониться от санкций или возможной конфискации активов правоохранительными органами", - говорится в документе.

При этом несколько олигархов сделали переводы своим детям, в частности тем, кто учится в Соединенных Штатах, и за эти переводы финансировались крупные покупки, как правило, жилой недвижимости и предметов роскоши в США.

FinCen пока не оглашает имен российских олигархов, а также суммы которые они перевели перед войной, чтобы избежать санкций.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Роман Абрамович перед вторжением РФ в Украину переписал свое состояние. Семеро детей Абрамовича, младшему из которых девять лет, стали бенефициарами трастов, владеющих активами на сумму не менее 4 млрд долларов

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
DAILY
Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа
Мария Бунякинаспециально для РБК-Украина Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа