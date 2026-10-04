ua en ru
Вс, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Российские олигархи дали Кремлю более 5,6 млрд долларов на войну в Украине

08:24 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Российские олигархи дали Кремлю более 5,6 млрд долларов на войну в Украине Фото: ВВП страны стал выше благодаря вкладам богачей (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Богатейшие люди России в 2026 году перечислили в бюджет 471 млрд рублей, или более 5,6 млрд долларов, в виде так называемых "добровольных взносов" военного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что эти средства составляют более 1% всех государственных расходов России . Без таких вкладов дефицит российского бюджета мог бы возрасти до 3,4% ВВП. Пока он прогнозируется на уровне 3,2% ВВП, или 7,3 трлн рублей (около 87 млрд долларов).

Вопросы вкладов обсуждались в марте во время закрытой встречи диктатора РФ Владимира Путина с крупнейшими российскими бизнесменами. Большинство участников встречи находятся под западными санкциями.

В сентябре Путин заявлял, что после этой встречи российские предприниматели перечислили в бюджет "сотни миллиардов" рублей.

В то же время в Кремле отрицают, что именно Путин просил бизнесменов финансировать бюджет. По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, один из предпринимателей сам предложил внести "очень большую сумму" взноса.

Как объясняли в Кремле, неназванный бизнесмен заявил, что многие состоятельные россияне накопили состояние в 1990-х годах благодаря связям с государством, а потому теперь должны внести вклад в бюджет.

По данным Reuters, взносы официально проходят в российских бюджетных документах как "добровольные поступления" . Их объем уже превысил средства, полученные Россией от налога на сверхприбыли корпораций, преимущественно оплачиваемые металлургическими компаниями и производителями удобрений.

В то же время, Россия продолжает искать дополнительные источники финансирования государственных расходов. В 2026 году правительство РФ планирует получить еще 385 млрд рублей от продажи активов, изъятых у частного бизнеса в последние годы.

Власти объясняют конфискации нарушениями законодательства, коррупцией и иностранным владением стратегическими активами.

На военные и силовые расходы в этом году Россия планирует направить около 38% всех бюджетных расходов . На фоне войны против Украины и роста бюджетного дефицита Кремль готовит новые налоговые меры.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила расходы на армию более чем на 40% и не планирует резко сокращать их в ближайшие годы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война в Украине
Новости
День Сил территориальной обороны 4 октября: как изменилась ТрО за годы войны
День Сил территориальной обороны 4 октября: как изменилась ТрО за годы войны
Аналитика
Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры