Російські олігархи через партнерів відкривають казино у центрі Києва: що відомо

"Росіяни знову лізуть в центр Києва - цього разу не з танками, а з казино", - зазначив Сазонов.

За його словами, готель належить підсанкційним бізнесменам з РФ Олександру Бабакову та Євгену Воєводіну, а нове гральне заклад формально зареєстроване на болгарських громадян.

Утім, справжнім власником вважається Георгій Папазкі - бізнес-партнер болгарського олігарха Васила Божкова, який перебуває під санкціями США.

"Саме Папазкі після санкцій раптово став новим обличчям частини активів. Чудеса гібридного капіталізму", - додав Сазонов.

Він також наголосив, що йдеться про казино без ліцензії, у готелі, який перебуває під санкціями, і з обставинами, що потребують розслідування.

"Це вже не просто бізнес. Це - відпрацьована схема повернення російського впливу через дружні обличчя. Тільки тепер рулетка - не в Лас-Вегасі, а на бульварі Шевченка”, - сказав експерт.

Сазонов закликав Службу безпеки України та Національну службу з регулювання грального бізнесу відреагувати на ситуацію.