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Російські олігархи через партнерів відкривають казино у центрі Києва: що відомо

Фото: російські олігархи через партнерів відкривають казино у центрі Києва (facebook.com PremierPalace)
Автор: Сергій Новіков

Російські олігархи через пов’язаних осіб намагаються відновити вплив у центрі Києва. Вони відкривають казино у готелі "Прем’єр-Палац".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політолога і військового Кирила Сазонова.

"Росіяни знову лізуть в центр Києва - цього разу не з танками, а з казино", - зазначив Сазонов.

За його словами, готель належить підсанкційним бізнесменам з РФ Олександру Бабакову та Євгену Воєводіну, а нове гральне заклад формально зареєстроване на болгарських громадян.

Утім, справжнім власником вважається Георгій Папазкі - бізнес-партнер болгарського олігарха Васила Божкова, який перебуває під санкціями США.

"Саме Папазкі після санкцій раптово став новим обличчям частини активів. Чудеса гібридного капіталізму", - додав Сазонов.

Він також наголосив, що йдеться про казино без ліцензії, у готелі, який перебуває під санкціями, і з обставинами, що потребують розслідування.

"Це вже не просто бізнес. Це - відпрацьована схема повернення російського впливу через дружні обличчя. Тільки тепер рулетка - не в Лас-Вегасі, а на бульварі Шевченка”, - сказав експерт.

Сазонов закликав Службу безпеки України та Національну службу з регулювання грального бізнесу відреагувати на ситуацію.

Як повідомлялось рааніше, у "Прем'єр-Палац" в центрі Києва зареєстровано нове казино без ліцензії. Готелем, за даними СБУ володіє група VS Energy, контрольована громадянами РФ Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером і Михайлом Воєводіним.

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Київ