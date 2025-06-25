ua en ru
Ср, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У "Прем'єр-Палац", що належить російським олігархам, зареєстровано нове казино

Київ, Середа 25 червня 2025 16:36
UA EN RU
У "Прем'єр-Палац", що належить російським олігархам, зареєстровано нове казино Фото: у "Прем'єр-Палаці", що належить російським олігархам, зареєстровано нове казино (facebook.com PremierPalace)
Автор: Сергій Новіков

У "Прем'єр-Палац" у центрі Києва зареєстровано нове казино без ліцензії. Готелем , за даними СБУ володіє група VS Energy, контрольована громадянами РФ Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером і Михайлом Воєводіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Opendata.bot.

За його даними, йдеться про ТОВ "Ніко5" (ЄДРПОУ 45864975) та ТОВ "ГПП ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ" (ЄДРПОУ 45794395), зареєстровані за адресою готелю - 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 5-7/29.

Власником "Ніко5" є болгарська компанія VOSTOTECH, заснована 8 квітня 2025 року. Кінцевим бенефіціаром вказано громадянина Болгарії Міхайла Маринова Севдієва.

Інша компанія - ТОВ "ГПП ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ" - належить болгарській GPP GLOBAL PLAY INVEST LTD. Кінцевий бенефіціар - Георгій Петров Папазкі.

Обидві компанії зареєстровані з основним видом діяльності - організація азартних ігор.

Вато зазначити, що Папазкі та Севдієв також є співвласниками зареєстрованої в Болгарії компанії Pate Play Ltd, яка постачає ігрові автомати.

Георгій Папазкі має бізнес-зв’язки в Росії. У січні 2022 року він відвідував Москву як віцепрезидент спортивної асоціації єдиноборств - це підтверджено офіційними фото.

Жодне з цих двох казино не має ліцензії на організацію азартних ігор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Казино
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України