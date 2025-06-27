Российские олигархи через партнеров открывают казино в центре Киева: что известно

"Россияне снова лезут в центр Киева - на этот раз не с танками, а с казино", - отметил Сазонов.

По его словам, отель принадлежит подсанкционным бизнесменам из РФ Александру Бабакову и Евгению Воеводину, а новое игорное заведение формально зарегистрировано на болгарских граждан.

Впрочем, настоящим владельцем считается Георгий Папазки - бизнес-партнер болгарского олигарха Васила Божкова, который находится под санкциями США.

"Именно Папазки после санкций внезапно стал новым лицом части активов. Чудеса гибридного капитализма", - добавил Сазонов.

Он также подчеркнул, что речь идет о казино без лицензии, в отеле, который находится под санкциями, и с обстоятельствами, требующими расследования.

"Это уже не просто бизнес. Это - отработанная схема возвращения российского влияния через дружественные лица. Только теперь рулетка - не в Лас-Вегасе, а на бульваре Шевченко", - сказал эксперт.

Сазонов призвал Службу безопасности Украины и Национальную службу по регулированию игорного бизнеса отреагировать на ситуацию.