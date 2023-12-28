ua en ru
Чт, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські окупанти знову атакували Херсонську область: поранено чоловіка

Херсонська область, Четвер 28 грудня 2023 17:27
UA EN RU
Російські окупанти знову атакували Херсонську область: поранено чоловіка Фото: росіяни обстріляли Херсонску ОВА (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації знову атакували Херсонську область. В результаті ворожого удару було поранено місцевого чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

"Близько 14:20 внаслідок обстрілу населеного пункту постраждав 38-річний чоловік. У нього діагностували контузію та вибухову травму", - повідомили в Херсонській ОВА.

За даними адміністрації, лікарі оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості. Наразі йому надається медична допомога.

Обстріл Херсонської області

Російські війська регулярно атакують Херсон керованими авіабомбами та обстрілюють з артилерії.

Нагадаємо, що 26 грудня росіяни вдарили по евакуаційному потягу у Херсоні. Поранено кількох співробітників УЗ, пошкоджено вокзал та 4 вагони поїзда.

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна Росії проти України
NEWS
Юсов про прогнози щодо ЗСУ у Криму: справдились, українці були там цього року
Юсов про прогнози щодо ЗСУ у Криму: справдились, українці були там цього року
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році