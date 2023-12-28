Російські окупанти знову атакували Херсонську область: поранено чоловіка

Військові Російської Федерації знову атакували Херсонську область. В результаті ворожого удару було поранено місцевого чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

"Близько 14:20 внаслідок обстрілу населеного пункту постраждав 38-річний чоловік. У нього діагностували контузію та вибухову травму", - повідомили в Херсонській ОВА.

За даними адміністрації, лікарі оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості. Наразі йому надається медична допомога.

Обстріл Херсонської області

Російські війська регулярно атакують Херсон керованими авіабомбами та обстрілюють з артилерії.

Нагадаємо, що 26 грудня росіяни вдарили по евакуаційному потягу у Херсоні. Поранено кількох співробітників УЗ, пошкоджено вокзал та 4 вагони поїзда.

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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