ua ru
Сб, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські окупанти заселяються у порожніх квартирах Сєвєродонецька, - Гайдай

Новость на русском →
Сєвєродонецьк, Субота 22 жовтня 2022 20:05
Російські окупанти заселяються у порожніх квартирах Сєвєродонецька, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Колаборантів та росіян розселятимуть у порожніх квартирах і будинках окупованого Сєверодонецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Віддавати завжди важче, ніж забирати", - йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, днями в Сєвєродонецьку відбулася "нарада", на якій місцеві колаборанти прийняли рішення щодо заселення пустих квартир та будинків.

"Із понеділка очікуватимуть інформацію від місцевого населення щодо відсутності сусідів і наявності гарного майна в них", - додав Гайдай.

Нагадаємо, що росіяни збільшують військовий контингент у окупованому Сєвєродонецьку.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що до звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська ще далеко.

Також окупанти вигадали, як нажитися на мешканцях розбомбленого Сєвєродонецька.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Сєвєродонецьк Війна в Україні
NEWS
ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі та знищили склад боєприпасів окупантів, - Генштаб
ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі та знищили склад боєприпасів окупантів, - Генштаб
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції