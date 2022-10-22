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Российские оккупанты заселяются в пустых квартирах Северодонецка, - Гайдай

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Северодонецк, Суббота 22 октября 2022 20:05
Российские оккупанты заселяются в пустых квартирах Северодонецка, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

Колаборантов и россиян будут расселять в пустых квартирах и домах оккупированного Северодонецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Отдавать всегда труднее, чем забирать", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, на днях в Северодонецке состоялось "совещание", на котором местные коллаборанты приняли решение о заселении пустых квартир и домов.

"С понедельника будут ожидать информацию от местного населения об отсутствии соседей и наличии хорошего имущества у них", - добавил Гайдай.

Напомним, что россияне увеличивают военный контингент в оккупированном Северодонецке.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что до освобождения Северодонецка и Лисичанска еще далеко.

Также оккупанті придумали, как нажиться на жителях разбомбленного Северодонецка.

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