Российские оккупанты заселяются в пустых квартирах Северодонецка, - Гайдай

Колаборантов и россиян будут расселять в пустых квартирах и домах оккупированного Северодонецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Отдавать всегда труднее, чем забирать", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, на днях в Северодонецке состоялось "совещание", на котором местные коллаборанты приняли решение о заселении пустых квартир и домов.

"С понедельника будут ожидать информацию от местного населения об отсутствии соседей и наличии хорошего имущества у них", - добавил Гайдай.