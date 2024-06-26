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Російські окупанти заблоковані на агрегатному заводі у Вовчанську, - ЗСУ

Фото: ЗСУ заблокували росіян на на агрегатному заводі у Вовчанську (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Загарбники намагаються туди пробитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрія Повха в ефірі "Радіо Свобода".

Як зазначив речник, з початку доби росіяни розпочали дві атаки у районі Вовчанська, ЗСУ протистоять ворогу. 

Він підтвердив, що на агрегатному заводі у Вовчанську залишаються російські війська, окупанти заблоковані. При цьому речник не назвав кількість російських загарбників, які залишаються на заводі.

"Цей анклав залишається заблокований силами оборони України... Вони (інші російські сили, - ред.) намагаються туди пробитися, один з напрямків у Вовчанську - це той як раз у напрямку заводу. Вони здійснюють атаки, але наші Сили оборони їх відбивають", - сказав Повх.

Що каже місцева влада

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ситуація у Вовчанську "мінлива", там йдуть вуличні бої. Він зазначив, що на одному з промислових підприємств у місті заблоковані декілька десятків окупантів.

 

 

Ситуація у Харківській області

Російські війська щодня обстрілюють прифронтові населені пункти у Харківській області. Зокрема, вчора, 25 червня, російська авіація вдарила по селу Бобрівка під Харковом. Окупанти обстріляли будинки, шестеро осіб отримали поранення.

У Харківській області бої йдуть відразу на двох напрямках - на Куп'янському та на півночі області (Харківський напрямок).

Нагадаємо, що окупанти з 10 травня намагаються прорвати оборону українських захисників на півночі Харківської області.

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Збройні сили УкраїниВовчанськХарківВійна в Україні