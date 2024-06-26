Російські окупанти заблоковані на агрегатному заводі у Вовчанську, - ЗСУ

Як зазначив речник, з початку доби росіяни розпочали дві атаки у районі Вовчанська, ЗСУ протистоять ворогу.

Він підтвердив, що на агрегатному заводі у Вовчанську залишаються російські війська, окупанти заблоковані. При цьому речник не назвав кількість російських загарбників, які залишаються на заводі.

"Цей анклав залишається заблокований силами оборони України... Вони (інші російські сили, - ред.) намагаються туди пробитися, один з напрямків у Вовчанську - це той як раз у напрямку заводу. Вони здійснюють атаки, але наші Сили оборони їх відбивають", - сказав Повх.

Що каже місцева влада

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ситуація у Вовчанську "мінлива", там йдуть вуличні бої. Він зазначив, що на одному з промислових підприємств у місті заблоковані декілька десятків окупантів.