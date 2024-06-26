Росія вдарила з авіації по будинках під Харковом: є постраждалі, фото руйнувань

Російська армія атакувала село Бобрівка під Харковом. Окупанти вдарили з авіації по будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок атаки поранення отримали шестеро осіб. Серед них троє жінок віком 61, 86 та 41 років і троє чоловіків 46, 57 та 67 років. Крім того, через обстріл пошкоджено щонайменше 20 дачних домоволодінь, автомобілі, господарчі будівлі.

За даними правоохоронці, у вівторок, 25 червня, близько 16:45 російські війська завдали авіаудари по дачних секторах у селі Бобрівка Харківського району.

Ситуація у Харківській області

У Харківській області точаться бойові дії на двох напрямках - на Куп'янському та Харківському (на півночі області). Наразі просування ворога на вказаних ділянках не фіксується, ЗСУ тримають оборону.

Проте росіяни щоденно обстрілюють прифронтові та прикордонні населені пункти області. Харків також майже щоденно перебуває під ворожим вогнем. Голова ОВА Олег Синєгубов заявляв, що окупанти використовують Харків як плацдарм для випробувань модифікованих боєприпасів.

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