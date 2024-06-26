Российские оккупанты заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске, - ВСУ

Как отметил спикер, с начала суток россияне начали две атаки в районе Волчанска, ВСУ противостоят врагу.

Он подтвердил, что на агрегатном заводе в Волчанске остаются российские войска, оккупанты заблокированы. При этом спикер не назвал количество российских захватчиков, которые остаются на заводе.

"Этот анклав остается заблокирован силами обороны Украины... Они (другие российские силы, - ред.) пытаются туда пробиться, одно из направлений в Волчанске - это то как раз в направлении завода. Они совершают атаки, но наши Силы обороны их отбивают", - сказал Повх.

Что говорят местные власти

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, ситуация в Волчанске "изменчива", там идут уличные бои. Он отметил, что на одном из промышленных предприятий в городе заблокированы несколько десятков оккупантов.