UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські окупанти вночі нанесли удар по Запоріжжю: одна людина загинула

Фото: російські окупанти обстріляли Запоріжжя 6 листопада (facebook.com/anatoliikurtiev)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі на неділю, 6 листопада, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"Цієї ночі рашисти знову принесли до нашого міста біду. Ворожі обстріли зруйнували будівлю цивільної інфраструктури і, за попередніми даними, на превеликий жаль, забрали життя однієї людини. Щирі співчуття рідним та близьким", - написав він.

За його словами, від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи.

Як розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух, наразі триває розбір завалів зруйнованої двоповерхової будівлі комерційного підприємства.

"Масштабну пожежу ліквідовували наші вогнеборці. За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула. Триває розбір завалів", - розповів він.

За його словами, ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі.

Як повідомлялось, російські окупанти вночі 6 листопада завдали ракетного удару по Запоріжжю, потрапили у житловий квартал.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяОбстріл