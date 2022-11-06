Российские оккупанты ночью нанесли удар по Запорожью: один человек погиб

Ночью на воскресенье, 6 ноября, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"Этой ночью рашисты снова принесли в наш город беду. Вражеские обстрелы разрушили здание гражданской инфраструктуры и, по предварительным данным, к большому сожалению, унесли жизнь одного человека. Искренние соболезнования родным и близким", - написал он.

По его словам, от взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла и повреждены крыши.