Російські окупанти завдали удару артилерією по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.
"На нижніх поверхах будинку, котрий обстріляла російська армія, проживає три родини", - пише ОВА.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.
Варто відзначити, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора, розпочато досудове розслідування внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Херсону та населених пунктів в області.
Як пише пресслужба, ворог:
Фото: російські окупанти вдарили артилерією по багатоповерхівці в Херсоні (facebook.com/pgo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої доби ворог 80 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, ще четверо дістали поранень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.