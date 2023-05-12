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Российские оккупанты ударили артиллерией по многоэтажке в Херсоне

Фото: российские оккупанты ударили артиллерией по многоэтажке в Херсоне (t.me/khersonskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли удар артиллерией по многоэтажке в Корабельном районе Херсона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.

"На нижних этажах дома, обстрелянного российской армией, проживает три семьи", - пишет ОВА.

Отмечается, что в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Следует отметить, что, согласно данным Офиса генерального прокурора, начато досудебное расследование в результате сегодняшних вражеских обстрелов Херсона и населенных пунктов в области.

Как пишет пресс-служба, враг:

  • нанес прицельный удар по частному дому в Каховском районе, в результате чего погибли две женщины. Еще одна женщина была госпитализирована;
  • обстрелял Дарьевскую общину, женщина получила ранения;
  • попал по крыше многоэтажки в Херсоне, никто не пострадал.

Фото: российские оккупанты ударили артиллерией по многоэтажке в Херсоне (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки враг 80 раз обстреляли Херсонскую область, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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