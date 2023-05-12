Российские оккупанты нанесли удар артиллерией по многоэтажке в Корабельном районе Херсона.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.
"На нижних этажах дома, обстрелянного российской армией, проживает три семьи", - пишет ОВА.
Отмечается, что в результате вражеской атаки никто не пострадал.
Следует отметить, что, согласно данным Офиса генерального прокурора, начато досудебное расследование в результате сегодняшних вражеских обстрелов Херсона и населенных пунктов в области.
Как пишет пресс-служба, враг:
Фото: российские оккупанты ударили артиллерией по многоэтажке в Херсоне (facebook.com/pgo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки враг 80 раз обстреляли Херсонскую область, один человек погиб, еще четверо получили ранения.
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