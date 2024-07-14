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Російські окупанти вчергове обстріляли Мирноград: є жертва та поранені

Фото: Російські окупанти обстріляли Мирноград (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти вчергове обстріляли Мирноград Донецької області. В результаті атаки багато людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, сьогодні, 14 липня, війська РФ здійснили атаку на Мирноград. В результаті влучання одного із засобів ураження в багатоквартирний будинок у своїй оселі загинула жінка 40 років.

Ще шестеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їх доставлено до лікарні.

"Попередньо, окупанти вдарили по місту "УМПБ Д-30СН". В населеному пункті пошкоджені житлові будинки та дитсадок", - повідомили в Офісі.

Нагадаємо, що вчора, 13 липня Росія влучила двома авіабомбами УМПБ Д-30СН у зупинку громадського транспорту та адмінбудівлю у Мирнограді Донецької області. Внаслідок ворожої атаки четверо людей загинуло, а ще 9 отримали поранення.

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