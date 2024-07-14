Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Мирноград: есть жертва и раненые

По данным следствия, сегодня, 14 июля, войска РФ совершили атаку на Мирноград. В результате попадания одного из средств поражения в многоквартирный дом в своем доме погибла женщина 40 лет.

Еще шесть гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

"Предварительно, оккупанты ударили по городу "УМПБ Д-30СН". В населенном пункте повреждены жилые дома и детсад", - сообщили в Офисе.