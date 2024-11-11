Російські окупанти просунулися в Україні лише на одному напрямку: карти ISW

Російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку – зокрема, на південь від Новоолексіївки (на південь від Покровська). На Курському напрямку фіксується просування обох сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція ЗСУ у Росії

Російські та українські війська нещодавно просунулися на головному українському виступі в Курській області на тлі боїв 10 листопада.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, вказують на те, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Новоіванівки (південний схід від Коренево), а російські війська просунулися на південь від цього населеного пункту.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на південь і схід від Погребки (на північ від Суджі).

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бої у Глушківському районі (на захід від основного українського виступу) 10 листопада.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські війська 9 та 10 листопада продовжували наступальні операції на північний схід від Харкова в районі Вовчанська та Стариці, але не просунулися.

Представник української бригади заявив 9 листопада, що російські війська посилили удари керованими авіаційними бомбами по Харківській області, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Харкові.

Український військовослужбовець заявив 10 листопада, що російські війська прагнуть вийти до річки Вовча та спрямовують в атаки непідготовлений особовий склад.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 10 листопада, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська продовжували наступальні операції:

на північ від Куп'янська в районі Кондрашівки;

на схід від Куп'янська в районі Кучерівки;

на південний схід від Куп'янська в районі Кругляківки та Лозової;

на захід від Сватового в районі Зеленого Гаю;

на північний захід від Кремінної в районі Греківки та Невського;

на захід від Кремінної в районі Тернів та Торського;

на південний захід від Кремінної в районі Серебрянки 9 та 10 листопада.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські війська 9 і 10 листопада продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку, у тому числі в районі Білогорівки (на північний схід від Сіверська) і Верхньокам'янського (на схід від Сіверська), проте жодних підтверджених успіхів не досягли.

Російські війська 10 листопада продовжили наступальні операції на напрямі Часового Яру, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські війська продовжили наступ поблизу самого Часового Яру; на південний схід від Часового Яру в районі Кліщіївки; південніше Часового Яру в районі Ступочок і Білої Гори.

Представник Луганської групи військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова заявила 9 листопада, що російські військові накопичують сили на напрямках Часів Яр та Торецьк і мають у цих районах достатню кількість резервів та техніки.

Російські війська продовжили наступальні операції на Торецькому напрямку 10 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські війська 9 та 10 листопада атакували поблизу самого Торецька; на північ від Торецька в районі Дилівки; на захід від Торецька у районі Щербинівки; та на південний захід від Торецька в районі Нелипівки.

Російські війська нещодавно просунулися на тлі наступальних операцій на Покровському напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 листопада, вказують на те, що російські війська просунулися на південь від Новоолексіївки (на південь від Покровська).

Російські військові блогери стверджують, що окупанти також просунулися на південний захід від Новоолексіївки; на південний схід від Покровська в районі Лисівки, Петрівки та Григорівки; і на південь від Покровська в районі Даченського, Юрівки та Пустинки, хоча ISW не виявив візуального підтвердження цих заяв.

Російські війська продовжили наступальні операції на курахівському напрямку 10 листопада, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські блогери стверджували, що окупанти просунулися на захід від Перемоги (південний схід від Курахового) і в північній Іллінці (на північ від Курахового), але ISW не спостерігав підтвердження цих заяв.

Міністерство оборони РФ заявило, що його війська захопили Вовченку (північний схід від Курахового). За оцінкою ISW, окупанти захопили населений пункт станом на 5 листопада.

Російські війська продовжили наступальні операції на Вугледарському напрямку 10 листопада, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися на південь від Максимільянівки, у напрямку Трудового і на ширину до 2,4 км і глибину до 1,05 км на схід від Богоявленки (північний захід від Вугледару), але ISW не виявив підтвердження цим заявам.

Російські війська 10 листопада провели обмежені наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей на південь від Великої Новосілки у районі Макарівки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Представник Таврійської групи військ України полковник Владислав Волошин заявив 9 листопада, що російські війська готуються провести наступ у напрямку Времівки.

"Південна вісь"

Російські війська 9 та 10 листопада продовжили атаки на заході Запорізької області в районі Малої Токмачки та у напрямку Новоандріївки, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські війська концентруються в районі Кам'янського (на північний захід від Роботиного), Гуляйполя (на північний схід від Роботиного) та в районі Роботиного, готуючись провести посилені атаки в цих районах.

Російські війська 9 та 10 листопада продовжили наступ на дніпровському напрямку, у тому числі на лівому березі Херсонської області, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.