За добу відбулося понад 150 боїв, більше половини на двох напрямках, - Генштаб

Станом на 22:00, 10 листопада, на фронті відбулося 154 бойових зіткнення. Найбільше боїв на Покровському напрямку - 35, і на Курахівському 46.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У звіті уточнили, що протягом дня противник завдав 48 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 85 КАБів) та 643 ударів дронами-камікадзе. Також ворог здійснив 3632 обстрілів позицій українських військ.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення неподалік Вовчанська. П’ять атак ворога вже відбито нашими захисниками в районах Стариці та Вовчанська. Ворог застосовував авіацію та завдав три авіаудари, скинувши 4 КАБи по районах населених пунктів Харків, Вільча та Вільхуватка.

Противник здійснив три атаки на наші укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час всі їх в районах Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю вже відбито.

На Лиманському напрямку за день російські війська п’ять разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Терни, Торське та Серебрянка. Всі атаки противника зупинено.

Оборонці української землі стримують натиск ворога на Сіверському напрямку, на даний час триває одна атака противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку завершились невдачею три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Ступочок та Часового Яру. Ворог завдав авіаударів в районах Часового Яру та Слов’янська.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 14 разів штурмували в районах Торецька та Щербинівки. Там же, а також неподалік Щербинівки активно діяла ворожа авіація. Продовжуються бойові дії у шести локаціях.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 35 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Селидового, Лисівки, Сухого Яру та Петрівки. Дев’ять боєзіткнень на напрямку ще тривають. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по районах населених пунктів Лисівка, Котлине, Суха Балка, Олександропіль.

"За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 145 та поранили 204 окупанта. Знищено дві одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА, багі та квадроцикл. Також було пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, одну гаубицю та квадроцикл", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 46 боєзіткнень. Атаки противника відбивались нашими воїнами поблизу населених пунктів Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Антонівка, Дальнє та Катеринівка. Чотири атаки ще триває. Окупанти скидали КАБи по районах населених пунктів Курахове, Романівка та Дачне.

На Времівському напрямку ворог 13 разів намагався прорватися до Трудового, Констянтинопольського, Успенівки та Макарівки, але на заваді цьому стали наші мужні захисники. Вісім атак вже відбито. В той же час противник активно застосовував авіаційні засоби ураження по районах населених пунктів Андріївка, Велика Новосілка, Новодарівка та Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку окупанти два рази намагалися прорвати нашу оборону в районах Новоандріївки та Малої Токмачки, в той же час завдали авіаудару по Темирівці.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів сім невдалих штурмів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

"Сьогодні відзначимо українських воїнів зі 110-ої окремої бригади територіальної оборони та 124-ої окремої бригади територіальної оборони, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на східному фронті", - резюмували у Генштабі.