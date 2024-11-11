Российские оккупанты продвинулись в Украине лишь на одном направлении: карты ISW

Российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении – в частности, к югу от Новоалексеевки (к югу от Покровска). На Курском направлении фиксируется продвижение обеих сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция ВСУ в России

Российские и украинские войска недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области на фоне продолжающихся боев 10 ноября.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 ноября, указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись к северу от Новоивановки (юго-восток от Коренево), а российские войска продвинулись к югу от этого населенного пункта.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 10 ноября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к югу и востоку от Погребки (севернее Суджи).

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях в Глушковском районе (к западу от основного украинского выступа) 10 ноября.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские войска 9 и 10 ноября продолжали наступательные операции к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Старицы, но не продвинулись.

Представитель украинской бригады заявил 9 ноября, что российские войска усилили удары планирующих бомб по Харьковской области, в частности, по гражданской инфраструктуре в Харькове.

Украинский военнослужащий заявил 10 ноября, что российские войска стремятся выйти к реке Волча и направляют в атаки неподготовленный личный состав.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 10 ноября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска продолжали наступательные операции:

к северу от Купянска в районе Кондрашовки;

к востоку от Купянска в районе Кучеровки;

к юго-востоку от Купянска в районе Кругляковки и Лозовой;

к западу от Сватово в районе Зеленого Гая;

к северо-западу от Кременной в районе Грековки и Невского;

к западу от Кременной в районе Тернов и Торского;

к юго-западу от Кременной в районе Серебрянки 9 и 10 ноября.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские войска 9 и 10 ноября продолжали наступательные операции на Северском направлении, в том числе в районе Белогоровки (северо-восточнее Северска) и Верхнекаменского (восточнее Северска), однако никаких подтвержденных успехов не добились.

Российские войска 10 ноября продолжили наступательные операции на направлении Часова Яра, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Российские войска продолжили наступление вблизи самого Часова Яра; юго-восточнее Часова Яра в районе Клещиевки; южнее Часова Яра в районе Ступочек и Белой Горы.

Представитель Луганской группы войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова заявила 9 ноября, что российские военные накапливают силы на направлениях Часов Яр и Торецк и имеют в этих районах достаточное количество резервов и техники.

Российские войска продолжили наступательные операции на Торецком направлении 10 ноября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Российские войска 9 и 10 ноября атаковали вблизи самого Торецка; к северу от Торецка в районе Дылевки; к западу от Торецка в районе Щербиновки; и к юго-западу от Торецка в районе Нелиповки.

Российские войска недавно продвинулись на фоне продолжающихся наступательных операций на Покровском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 ноября, указывают на то, что российские войска продвинулись к югу от Новоалексеевки (к югу от Покровска).

Российские военные блогеры утверждают, что оккупанты также продвинулись к юго-западу от Новоалексеевки; к юго-востоку от Покровска в районе Лысовки, Петровки и Григорьевки; и к югу от Покровска в районе Даченского, Юровки и Пустынки, хотя ISW не обнаружил визуального подтверждения этих заявлений.

Российские войска продолжили наступательные операции на кураховском направлении 10 ноября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись к западу от Победы (юго-восток от Курахово) и в северной Ильинке (севернее Курахово), но ISW не наблюдал подтверждения этих заявлений.

Министерство обороны РФ заявило, что его войска захватили Вовченку (северо-восток от Курахово). По оценке ISW, оккупанты захватили населенный пункт по состоянию на 5 ноября.

Российские войска продолжили наступательные операции на Угледарском направлении 10 ноября, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись к югу от Максимильяновки, в направлении Трудового и на ширину до 2,4 км и глубину до 1,05 км к востоку от Богоявленки (северо-запад от Угледара), но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Российские войска 10 ноября провели ограниченные наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей к югу от Большой Новоселки в районе Макаровки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Представитель Таврийской группы войск Украины полковник Владислав Волошин заявил 9 ноября, что российские войска готовятся провести наступление на направлении Времевки.

"Южная ось"

Российские войска 9 и 10 ноября продолжили атаки на западе Запорожской области в районе Малой Токмачки и в направлении Новоандреевки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска концентрируются в районе Каменского (к северо-западу от Работино), Гуляйполя (к северо-востоку от Работино) и в районе Работино, готовясь провести усиленные атаки в этих районах.

Российские войска 9 и 10 ноября продолжили наступление на днепровском направлении, в том числе на левом берегу Херсонской области, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.