Російські окупанти просунулися в районі Куп'янська, Торецька і Покровська: карти ISW

Російські загарбники просунулися в районі Куп'янська, Сіверська, Торецька та Покровська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
20 червня російські війська продовжили наступальні дії в Сумській області, але успіху не досягли. Вони проводили атаки, зокрема, на північ від міста Суми в районі Кіндратівки і в напрямку Варачиного, а також на північний схід від міста Суми в районі Юнаківки.
Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що кількість атак російських піхотинців на квадроциклах і мотоциклах уздовж кордону останнім часом скоротилася.
Російські війська продовжили наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулись. Атаки здійснено в районах Зеленого, Вовчанська та Огірцового. Також загарбники посилили атаки в напрямку села Липці.
Нещодавно російські війська просунулися на Куп'янському напрямку на схід від Довгенького. 19 і 20 червня війська РФ провели наземні атаки під Куп'янськом у районах Кам'янки, Кіндрашівки та Степової Новоселівки.
Ворог намагається розширити свій плацдарм уздовж річки Оскіл, але для цього росіянам необхідно встановити понтонні переправи через річку.
Російські війська продовжили наступальні дії у районі Борової, проте просування не отримали. Вони завдали ударів у районах Надії, Греківки та в напрямку Ольгівки.
Також окупанти продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, проте теж безуспішно. Вони атакували в районі Рідкодуба, Нового Миру, Карпівки та Зеленої Долини і в напрямку Глущенкового, а також у районі Ямполівки та Торського.
Нещодавно російські війська просунулися в напрямку Сіверська в районі Серебрянки. Наступальні операції ворог провів також у районі Григорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.
Під час атак ворог використовує бронетехніку і танки, хоча найчастіше окупанти атакують невеликими піхотними групами на мотоциклах і всюдиходах.
Нещодавно російські війська просунулися на Торецькому напрямку - на північ від Торецька і в центральній частині Яблунівки.
Вони атакували позиції Сил оборони в районі Диліївки, Яблунівки, Русиного Яру, Полтавки, Олександро-Калинового і в напрямку Плещівки та Катеринівки, а також у районі Новоспаського та Щербинівки.
Також війська РФ просунулися на Гуляйпільському напрямку - у центральній частині Малинівки.
За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, окупанти провели механізовану атаку з використанням "кількох" одиниць бронетехніки в районі Малинівки кілька днів тому. Там, переважно, російські війська продовжують в атаки, використовуючи мотоцикли, баггі та квадроцикли.
Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що найгарячішим напрямком, як і раніше, є Покровське. Там відбулося від початку доби, 20 червня, 47 бойових зіткнень.
Загалом по лінії фронту зафіксовано 157 бойових зіткнень. Деякі з них тривають досі.
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