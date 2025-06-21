Російські окупанти просунулися в районі Куп'янська, Торецька і Покровська: карти ISW

Сумська область

20 червня російські війська продовжили наступальні дії в Сумській області, але успіху не досягли. Вони проводили атаки, зокрема, на північ від міста Суми в районі Кіндратівки і в напрямку Варачиного, а також на північний схід від міста Суми в районі Юнаківки.

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що кількість атак російських піхотинців на квадроциклах і мотоциклах уздовж кордону останнім часом скоротилася.

Харківський напрямок

Російські війська продовжили наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулись. Атаки здійснено в районах Зеленого, Вовчанська та Огірцового. Також загарбники посилили атаки в напрямку села Липці.

Куп'янський напрямок

Нещодавно російські війська просунулися на Куп'янському напрямку на схід від Довгенького. 19 і 20 червня війська РФ провели наземні атаки під Куп'янськом у районах Кам'янки, Кіндрашівки та Степової Новоселівки.

Ворог намагається розширити свій плацдарм уздовж річки Оскіл, але для цього росіянам необхідно встановити понтонні переправи через річку.

Борова та Лиманський напрямок

Російські війська продовжили наступальні дії у районі Борової, проте просування не отримали. Вони завдали ударів у районах Надії, Греківки та в напрямку Ольгівки.

Також окупанти продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, проте теж безуспішно. Вони атакували в районі Рідкодуба, Нового Миру, Карпівки та Зеленої Долини і в напрямку Глущенкового, а також у районі Ямполівки та Торського.

Сіверськ

Нещодавно російські війська просунулися в напрямку Сіверська в районі Серебрянки. Наступальні операції ворог провів також у районі Григорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

Під час атак ворог використовує бронетехніку і танки, хоча найчастіше окупанти атакують невеликими піхотними групами на мотоциклах і всюдиходах.

Торецький напрямок

Нещодавно російські війська просунулися на Торецькому напрямку - на північ від Торецька і в центральній частині Яблунівки.

Вони атакували позиції Сил оборони в районі Диліївки, Яблунівки, Русиного Яру, Полтавки, Олександро-Калинового і в напрямку Плещівки та Катеринівки, а також у районі Новоспаського та Щербинівки.

Гуляйпільський напрямок

Також війська РФ просунулися на Гуляйпільському напрямку - у центральній частині Малинівки.

За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, окупанти провели механізовану атаку з використанням "кількох" одиниць бронетехніки в районі Малинівки кілька днів тому. Там, переважно, російські війська продовжують в атаки, використовуючи мотоцикли, баггі та квадроцикли.