На Покровському напрямку за добу майже 50 атак: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Станом на 22:00, 20 червня, на фронті протягом доби відбулося 157 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Окупанти завдали 45 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих бомб. Ворог залучив для ураження 847 дронів-камікадзе та здійснив 3445 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 40 боєзіткнень з російськими загарбниками. Одне триває досі. Ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинув 17 керованих бомб, здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів атакував у районах Зеленого, Глибокого, Кам’янки та Вовчанська. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три безуспішні спроби наступу в напрямках Степової Новоселівки та Голубівки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового. Ще одне боєзіткнення триває.

На Сіверському напрямку окупанти сім разів атакували у районах Григорівки та Івано-Дар’ївки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог атакував у районах Білої Гори, Предтечиного та Ступочок. Українські підрозділи відбили всі атаки противника.

На Торецькому напрямку відбулося 18 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Щербанівки та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгірного. Сили оборони відбили 43 штурми. Чотири боєзіткнення тривають.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 204 окупанти, з яких 110 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві бойові броньовані машини, два автомобілі, шість мотоциклів, два термінали супутникового зв’язку, одну гармату, шість безпілотних літальних апаратів. Крім того, уражено дві ворожі гармати", - пишуть військові.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили сім атак загарбників у районах Одрадного, Багатиря, Веселого, Вільного Поля та Шевченка. Ще шість боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки. Також противник завдав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника в напрямку Новоандріївки. Авіаційного удару зазнали населені пункти Червона Криниця, Васинівка, Омельник, Мала Токмачка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно атакував позиції наших захисників.