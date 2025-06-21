Российские оккупанты продвинулись в районе Купянска, Торецка и Покровска: карты ISW

Сумская область

20 июня российские войска продолжили наступательные действия в Сумской области, но успеха не добились. Они проводили атаки, в том числе, к северу от города Сумы в районе Кондратовки и в направлении Варачино, а также к северо-востоку от города Сумы в районе Юнаковки.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что количество атак российских пехотинцев на квадроциклах и мотоциклах вдоль границы в последнее время сократилось.

Харьковское направление

Российские войска продолжили наступательные действия на Харьковском направлении, однако продвижения не получили. Атаки совершены в районах Зеленого, Волчанска и Огурцово. Также захватчики усилили атаки в направлении села Липцы.

Купянское направление

Недавно российские войска продвинулись на Купянском направлении к востоку от Долгенького. 19 и 20 июня войска РФ провели наземные атаки под Купянском в районах Каменки, Кондрашовки и Степовой Новоселовки.

Враг пытается расширить свой плацдарм вдоль реки Оскил, но для этого россиянам необходимо установить понтонные переправы через реку.

Боровая и Лиманское направление

Российские войска продолжили наступательные действия в районе Боровой, однако продвижения не получили. Они нанесли удары в районах Надежды, Грековки и в направлении Ольговки.

Также оккупанты продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, однако тоже безуспешно. Они атаковали в районе Редкодуба, Нового Мира, Карповки и Зеленой Долины и в направлении Глущенково, а также в районе Ямполовки и Торского.

Северск

Недавно российские войска продвинулись в направлении Северска в районе Серебрянки. Наступательные операции враг провел также в районе Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

В ходе атак враг использует бронетехнику и танки, хотя чаще всего оккупанты атакуют небольшими пехотными группами на мотоциклах и вездеходах.

Торецкое направление

Недавно российские войска продвинулись на Торецком направлении - к северу от Торецка и в центральной части Яблуновки.

Они атаковали позиции Сил обороны в районе Дылеевки, Яблуновки, Русиного Яра, Полтавки, Александро-Калиново и в направлении Плещевки и Катериновки, а также в районе Новоспасского и Щербиновки.

Гуляйпольское направление

Также войска РФ продвинулись на Гуляйпольском направлении - в центральной части Малиновки.

По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, оккупанты провели механизированную атаку с использованием "нескольких" единиц бронетехники в районе Малиновки несколько дней назад. Там, преимущественно, российские войска продолжают в атаки, используя мотоциклы, багги и квадроциклы.