Российские оккупанты начали эвакуацию коллаборантов из Новой Каховки
В пятницу, 11 ноября, коллаборанты в Новой Каховке (Херсонская область) планируют эвакуироваться из города в сторону Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления Украины.
"Российские оккупанты начали вывозить коллаборантов и их семьи из оккупированной Новой Каховки на Херсонщине, которая расположена напротив Берислава", - говорится в сообщении.
Центр сообщает, что работникам оккупационной администрации сообщили, что в субботу они с семьями будут эвакуированы из города в сторону Арабатской стрелки.
"Эвакуировать планируют семьи и самих работников "Управления труда и социальной политики" Новокаховской оккупационной администрации", – добавили в ЦНС.
Как отмечается, оккупанты уже выделили на это два автобуса.
Напомним, что украинские военные уже заходят в Херсон. Отметим, что город был оккупирован со 2 марта 2022 года.
Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Херсон вошли специальные подразделения.
Тем временем украинская разведка призывает захватчиков, которых российское командование покинуло в Херсоне, сдаваться в плен. А те, кто будет сопротивляться, будут уничтожены.
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