ua ru
Пт, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские оккупанты начали эвакуацию коллаборантов из Новой Каховки

Новина українською →
Новая Каховка, Пятница 11 ноября 2022 20:44
Российские оккупанты начали эвакуацию коллаборантов из Новой Каховки Фото: Российские оккупанты начали эвакуацию коллаборантов из Новой Каховки (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 11 ноября, коллаборанты в Новой Каховке (Херсонская область) планируют эвакуироваться из города в сторону Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления Украины.

"Российские оккупанты начали вывозить коллаборантов и их семьи из оккупированной Новой Каховки на Херсонщине, которая расположена напротив Берислава", - говорится в сообщении.

Центр сообщает, что работникам оккупационной администрации сообщили, что в субботу они с семьями будут эвакуированы из города в сторону Арабатской стрелки.

"Эвакуировать планируют семьи и самих работников "Управления труда и социальной политики" Новокаховской оккупационной администрации", – добавили в ЦНС.

Как отмечается, оккупанты уже выделили на это два автобуса.

Напомним, что украинские военные уже заходят в Херсон. Отметим, что город был оккупирован со 2 марта 2022 года.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Херсон вошли специальные подразделения.

Тем временем украинская разведка призывает захватчиков, которых российское командование покинуло в Херсоне, сдаваться в плен. А те, кто будет сопротивляться, будут уничтожены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Новая Каховка Война в Украине
NEWS
Антоновский мост: зачем он россиянам и принесет ли его обвал проблемы ВСУ
Антоновский мост: зачем он россиянам и принесет ли его обвал проблемы ВСУ
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше