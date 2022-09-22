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Російські окупанти обстрілювали Сумську область: троє людей поранені

Фото: очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська 22 вересня знову обстріляли Сумську область з території Росії. В результаті обстрілу постраждали цивільні мешканці Хотінської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Близько 16 години армійці РФ випустили 18 снарядів по прикордонним селам громади", - заявив Живицький.

Внаслідок обстрілів постраждали дві жінки та чоловік у самій Хотіні. За інформацією очільника ОВА, це цивільні мешканці, які наразі із вогнепальними пораненнями, переломами кінцівок, мінно-вибуховими травмами та осколковими ураженнями перебувають у лікарні.

"Також в результаті обстрілу з російських сіл Гордєєвка та Ніколо-Дар’їно пошкоджено місцеве підприємство, приватний будинок та дві автівки", - додав Живицький

Нагадаємо, що раніше росіяни влучили в житловий будинок в Сумській області, є поранені.

Також, російські військові вночі та вранці 4 вересня кілька разів обстріляли Сумську область.

Раніше, росіяни обстріляли Сумську область, постраждала ферма.

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