Российские оккупанты обстреливали Сумскую область: три человека ранены

Российские войска 22 сентября снова обстреляли Сумскую область с территории России. В результате обстрела пострадали гражданские жители Хотинского общества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Около 16 часов армейцы РФ выпустили 18 снарядов по приграничным селам общины", - заявил Живицкий.
В результате обстрелов пострадали две женщины и мужчина в самой Хотине. По информации главы ОВА, это гражданские жители, которые в настоящее время с огнестрельными ранениями, переломами конечностей, минно-взрывными травмами и осколочными поражениями находятся в больнице.
"Также в результате обстрела из российских сел Гордеевка и Николо-Дарьино повреждены местное предприятие, частный дом и два автомобиля", - добавил Живицкий.
Глава ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что стало известно о 4 раненых.
Напомним, что ранее россияне попали в жилой дом в Сумской области, ранены.
Также российские военные ночью и утром 4 сентября несколько раз обстреляли Сумскую область.
Ранее, россияне обстреляли Сумскую область , пострадала ферма.
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