Російські окупанти обстріляли Оріхів Запорізької області, є загиблий

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Запоріжжі сьогодні, 26 квітня, пролунали вибухи. На той момент в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

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