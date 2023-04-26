UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські окупанти обстріляли Оріхів Запорізької області, є загиблий

Фото: російський окупант (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти здійснили артобстріл міста Оріхів Запорізької області. Внаслідок удару загинув цивільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 26 квітня 2023 року військовослужбовці держави-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, вкотре здійснили артобстріл міста Оріхів. Унаслідок ворожої атаки загинув 46-річний місцевий мешканець" , - пише пресслужба.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Запоріжжі сьогодні, 26 квітня, пролунали вибухи. На той момент в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація