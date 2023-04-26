Российские оккупанты обстреляли Орехов Запорожской области, есть погибший

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством.

"По данным следствия, 26 апреля 2023 года военнослужащие государства-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, в очередной раз совершили артобстрел города Орехов. В результате вражеской атаки погиб 46-летний местный житель", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Запорожье сегодня, 26 апреля, раздались взрывы. На тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.

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