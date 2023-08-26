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Російські окупанти обстріляли Ольгівку Херсонської області, є загибла

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок обстрілів села Ольгівка Херсонської області є загибла. Цивільна отримала численні опіки.

Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Російська армія вбила літню жінку. Вночі окупанти обстріляли Ольгівку. Влучили по будинках мешканців.  Численні опіки отримала 83-річна жінка", - пише Прокудін. 

За словами голови ОВА, жінку було доставлено до лікарні, однак травми виявились занадто важкими, внаслідок чого вона померла в медзакладі. 

Ситуація в Херсонській області 

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

Як розповідав Прокудін, лише протягом минулої доби, 25 серпня, ворог здійснив 74 обстріли регіону. Загалом було випущено близько 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків,  "Градів", БПЛА та авіації.

Окупанти поцілили в:

  • об'єкт критичної інфраструктури та будівлю навчального закладу, територію птахофабрики у Херсонському районі;
  • будівлю магазину та територію фермерського господарства у Бериславському районі;
  • підприємство та будівлю спортзалу у Херсоні.

Внаслідок обстрілів одна людина отримала поранення. 

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