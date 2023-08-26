Российские оккупанты обстреляли Ольговку Херсонской области, есть погибшая

"Российская армия убила пожилую женщину. Ночью оккупанты обстреляли Ольговку. Попали по домам жителей. Многочисленные ожоги получила 83-летняя женщина", - пишет Прокудин.

По словам главы ОВА, женщина была доставлена в больницу, однако травмы оказались слишком тяжелыми, в результате чего она умерла в медучреждении.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности Херсон. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

Как рассказывал Прокудин, только за прошедшие сутки, 25 августа, враг совершил 74 обстрела региона. В общей сложности было выпущено около 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

Оккупанты попали в:

объект критической инфраструктуры и здание учебного заведения, территорию птицефабрики в Херсонском районе;

здание магазина и территорию фермерского хозяйства в Бериславском районе;

предприятие и здание спортзала в Херсоне.

В результате обстрелов один человек получил ранения.