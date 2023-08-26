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Российские оккупанты обстреляли Ольговку Херсонской области, есть погибшая

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате обстрелов села Ольговка Херсонской области есть погибшая. Гражданская получила многочисленные ожоги.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Российская армия убила пожилую женщину. Ночью оккупанты обстреляли Ольговку. Попали по домам жителей. Многочисленные ожоги получила 83-летняя женщина", - пишет Прокудин. 

По словам главы ОВА, женщина была доставлена в больницу, однако травмы оказались слишком тяжелыми, в результате чего она умерла в медучреждении. 

Ситуация в Херсонской области 

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности Херсон. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

Как рассказывал Прокудин, только за прошедшие сутки, 25 августа, враг совершил 74 обстрела региона. В общей сложности было выпущено около 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

Оккупанты попали в:

  • объект критической инфраструктуры и здание учебного заведения, территорию птицефабрики в Херсонском районе;
  • здание магазина и территорию фермерского хозяйства в Бериславском районе;
  • предприятие и здание спортзала в Херсоне.

В результате обстрелов один человек получил ранения.

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