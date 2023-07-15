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Російські окупанти обстріляли Куп'янський район Харківської області, є загиблий

Фото: російські окупанти обстріляли Куп'янський район Харківської області, є загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали удару по селу Колодязне Куп'янського району Харківської області. Відомо про загиблого цивільного.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Ворог продовжує терор мирного населення Харківської області. Щойно росіяни обстріляли село Колодязне Куп'янського району", - пише голова ОВА.

За словами Синєгубова, внаслідок удару загинув 33-річний чоловік. Також ще один отримав поранення. Наразі на місці подій працюють екстрені служби.

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Як писав голова ОВА, лише минулої доби, 14 липня, ворог вчергове обстрілював з мінометів та артилерії прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема під обстріл потрапили населені пункти:

  • Козача Лопань;
  • Нескучне;
  • Тернова;
  • Дворічна;
  • Западне;
  • Кам’янка;
  • Кислівка;
  • Фиголівка.

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