Российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области, есть погибший

Российские оккупанты нанесли удар по селу Колодязное Купянского района Харьковской области. Известно о погибшем гражданском.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Враг продолжает террор мирного населения Харьковской области. Только что россияне обстреляли село Колодязное Купянского района", - пишет глава ОГА.
По словам Синегубова, в результате удара погиб 33-летний мужчина. Также еще один получил ранения. Сейчас на месте событий работают экстренные службы.
Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.
Как писал глава ОВА, только за прошедшие сутки, 14 июля, враг в очередной раз обстреливал из минометов и артиллерии прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, под обстрел попали населенные пункты:
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