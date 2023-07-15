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Российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области, есть погибший

Фото: российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области, есть погибший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли удар по селу Колодязное Купянского района Харьковской области. Известно о погибшем гражданском.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Враг продолжает террор мирного населения Харьковской области. Только что россияне обстреляли село Колодязное Купянского района", - пишет глава ОГА.

По словам Синегубова, в результате удара погиб 33-летний мужчина. Также еще один получил ранения. Сейчас на месте событий работают экстренные службы.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Как писал глава ОВА, только за прошедшие сутки, 14 июля, враг в очередной раз обстреливал из минометов и артиллерии прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, под обстрел попали населенные пункты:

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  • Западное;
  • Каменка;
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