UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські окупанти обстріляли Херсонську область, є постраждала

Фото: російські окупанти обстріляли Херсонську область, є постраждала (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти зранку вдарили по селу Веселе Херсонської області. Поранення отримала 69-річна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

Як пише ОВА, росіяни влучили по житлових будинках.

"Потерпілу з мінно-вибуховою травмою, ураженнями грудної клітки та кінцівок доставили до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу", - додає пресслужба.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правобережної частини Херсонській області, ворог активно обстрілює її з іншого берега Дніпра, використовуючи артилерію та керовані авіабомби. Наприклад, 28 липня, росіяни завдали удару по двох селах в регіоні, внаслідок чого було поранено двох чоловіків.

Як розповідав голова ОВА Олександр Прокудін, протягом минулої доби окупанти здійснили 29 обстрілів, випустивши 126 снарядів з мінометів, артилерії, танків, авіації та БПЛА. Зокрема по Херсону було випущено 11 снарядів. Четверо людей отримали поранення внаслідок російської агресії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні