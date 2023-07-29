Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшая

Как пишет ОВА, россияне попали по жилым домам.

"Пострадавшую с минно-взрывной травмой, поражениями грудной клетки и конечностей доставили в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь", - добавляет пресс-служба.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правобережной части Херсонской области, враг активно обстреливает ее с другого берега Днепра, используя артиллерию и управляемые авиабомбы. Например, 28 июля, россияне нанесли удар по двум селам в регионе, в результате чего были ранены двое мужчин.

Как рассказывал глава ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки оккупанты совершили 29 обстрелов, выпустив 126 снарядов из минометов, артиллерии, танков, авиации и БПЛА. В частности по Херсону было выпущено 11 снарядов. Четыре человека получили ранения в результате российской агрессии.