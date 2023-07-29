RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшая

Фото: российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты утром ударили по селу Веселое Херсонской области. Ранение получила 69-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.

Как пишет ОВА, россияне попали по жилым домам.

"Пострадавшую с минно-взрывной травмой, поражениями грудной клетки и конечностей доставили в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь", - добавляет пресс-служба.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правобережной части Херсонской области, враг активно обстреливает ее с другого берега Днепра, используя артиллерию и управляемые авиабомбы. Например, 28 июля, россияне нанесли удар по двум селам в регионе, в результате чего были ранены двое мужчин.

Как рассказывал глава ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки оккупанты совершили 29 обстрелов, выпустив 126 снарядов из минометов, артиллерии, танков, авиации и БПЛА. В частности по Херсону было выпущено 11 снарядов. Четыре человека получили ранения в результате российской агрессии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская областьВойна в Украине