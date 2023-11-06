Окупанти крадуть тварин з унікального заповідника "Асканія-Нова"

Як зазначають у ЦНС, вивіз тварин відбувається в межах недійсної "угоди про співробітництво".

"Від українського заповідника її підписує російський ставленик, який не є керівником", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на території "Асканія-Нова" неодноразово помічали російських окупантів.

У ЦНС наголошують, що дані дії є формальною крадіжкою та знищенням унікальної фауни заповідника.

