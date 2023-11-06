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Окупанти крадуть тварин з унікального заповідника "Асканія-Нова"

Фото: російські окупанти крадуть тварин із заповідника "Асканія-Нова" (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Російські окупаційні війська крадуть тварин з Херсонського заповідника "Асканія-Нова" та перевозять їх до краснодарського "Сафарі-парк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

Як зазначають у ЦНС, вивіз тварин відбувається в межах недійсної "угоди про співробітництво". 

"Від українського заповідника її підписує російський ставленик, який не є керівником", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, на території "Асканія-Нова" неодноразово помічали російських окупантів.

У ЦНС наголошують, що дані дії є формальною крадіжкою та знищенням унікальної фауни заповідника. 
 

Російський екоцид на окупованих заповідних територіях України

Нагадаємо, біосферний заповідник "Асканія-Нова" неподалік Каховки в Херсонській області є унікальним не лише для України, а й для всієї Європи. Адже заповідна зона є найбільшою в Європі та щороку налічувала близько 140 000 туристів.

З першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія "Асканії-Нової" опинилася під контролем ворога. У березні 2023 року росіяни з колаборантами встановили в заповіднику окупаційну адміністрацію, хоча до цього утримання території та виплати зарплат співробітникам продовжувала здійснювати Україна.

Раніше ми також розповідали, що росіяни зробили з островом Джарилгач. Відомо, що на тимчасово окупованому острові в Херсонській області близько тижня тривала пожежа. Вогонь знищував найціннішу ділянку всієї території - заповідну, де розташовувалися унікальні види флори та фауни. Згодом стало відомо, що вся ця зона знищена повністю, а це майже 16 кілометрів.

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