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Оккупанты воруют животных из уникального заповедника "Аскания-Нова"

Фото: российские оккупанты воруют животных из заповедника "Аскания-Нова" (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Российские оккупационные войска воруют животных из Херсонского заповедника "Аскания-Нова" и перевозят их в краснодарский "Сафари-парк".

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Как отмечают в ЦНС, вывоз животных происходит в рамках недействительного "соглашения о сотрудничестве".

"От украинского заповедника ее подписывает российский ставленник, не являющийся руководителем", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории "Аскания-Нова" неоднократно замечали российских оккупантов.

В ЦНС подчеркивают, что данные действия являются формальным воровством и уничтожением уникальной фауны заповедника.

Российский экоцид на оккупированных заповедных территориях Украины

Напомним, биосферный заповедник "Аскания-Нова" недалеко от Каховки в Херсонской области уникален не только для Украины, но и для всей Европы. Ведь заповедная зона является самой большой в Европе и ежегодно насчитывала около 140 000 туристов.

С первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину территория "Аскании-Новой" оказалась под контролем врага.

В марте 2023 года россияне с коллаборантами установили в заповеднике оккупационную администрацию, хотя до этого содержание территории и выплаты зарплат сотрудникам продолжала осуществлять Украина.

Ранее мы также рассказывали, что россияне сделали с островом Джарилгач. Известно, что на временно оккупированном острове в Херсонской области около недели продолжался пожар. Огонь уничтожал самый ценный участок всей территории - заповедный, где располагались уникальные виды флоры и фауны. Впоследствии стало известно, что вся эта зона была уничтожена полностью, а это почти 16 километров.

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