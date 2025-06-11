Російські окупанти блокують роботу експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, - Держатомрегулювання
Російські окупаційні війська намагаються впливати на діяльність постійної місії МАГАТЕ на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держатомрегулювання.
Голова Держатомрегулювання Олег Коріков під час засідання Ради керуючих Агентства у Відні заявив, що представникам МАГАТЕ обмежують доступ до критичного обладнання та систем станції, блокують ротації, а також забороняють експертам напряму спілкуватися з українським персоналом на майданчику.
Доступи надають лише заздалегідь, що дає окупантам змогу приховувати реальний стан справ.
"Присутність МАГАТЕ не заважає російським окупантам приймати безвідповідальні та непередбачувані рішення, які шкодять ядерній та радіаційній безпеці на ЗАЕС. Робота команди МАГАТЕ на ЗАЕС обмежена та перебуває під впливом російських окупантів", - наголосив Коріков.
Він нагадав, що РФ порушує низку резолюцій Генеральної конференції та Ради керуючих МАГАТЕ, що підриває авторитет міжнародних структур і вимагає жорсткої реакції з боку Агентства.
Коріков наголосив, що повернення безпеки на ЗАЕС можливе лише через її деокупацію, виведення усіх військових та несанкціонованого персоналу і повернення повного контролю над станцією українським органам згідно з ліцензіями Держатомрегулювання.
В Україні хочуть повернути контроль над ЗАЕС
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна зацікавлена разом зі США контролювати Запорізьку АЕС.
"Вона (ЗАЕС. - ред.) може принести нові можливості для співпраці між нами, наприклад, коли йдеться про експорт електроенергії. Крім того, ми потребуватимемо більшої кількості електрики для будь-якого проєкту, який може бути імплементований в Україні, разом зі Сполученими Штатами. Нам потрібно більше електрики для масштабного відновлення країни, і це дуже важливо", - сказав він.
Раніше в МЗС РФ заявили, що вважають Запорізьку атомну електростанцію російським ядерним об'єктом. І тому, вони не передадуть жодній іншій державі.
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