Російські окупанти блокують роботу експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, - Держатомрегулювання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держатомрегулювання.

Голова Держатомрегулювання Олег Коріков під час засідання Ради керуючих Агентства у Відні заявив, що представникам МАГАТЕ обмежують доступ до критичного обладнання та систем станції, блокують ротації, а також забороняють експертам напряму спілкуватися з українським персоналом на майданчику.

Доступи надають лише заздалегідь, що дає окупантам змогу приховувати реальний стан справ.

"Присутність МАГАТЕ не заважає російським окупантам приймати безвідповідальні та непередбачувані рішення, які шкодять ядерній та радіаційній безпеці на ЗАЕС. Робота команди МАГАТЕ на ЗАЕС обмежена та перебуває під впливом російських окупантів", - наголосив Коріков.

Він нагадав, що РФ порушує низку резолюцій Генеральної конференції та Ради керуючих МАГАТЕ, що підриває авторитет міжнародних структур і вимагає жорсткої реакції з боку Агентства.

Коріков наголосив, що повернення безпеки на ЗАЕС можливе лише через її деокупацію, виведення усіх військових та несанкціонованого персоналу і повернення повного контролю над станцією українським органам згідно з ліцензіями Держатомрегулювання.